Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının besleyici özelliği dillere destandır. İçerisindeki vitamin ve minerallerle özellikle hastalık dönemlerinde bağışıklığı kuvvetlendirmek için tüketilir. Peki kelle paça çorbası nasıl yapılır, faydaları nelerdir?
Lezzeti ve sağlığa faydaları ile tanınan kelle paça çorbasının nasıl pişirildiği gündemde sıkça araştırılıyor. Genellikle etin pişmesinin uzun sürmesi ve zahmetli görünmesi nedeniyle kelle paça çorbasını dışarıda içmeyi tercih edenler var. Sizler için lezzetli ve pratik kelle paça çorbası tarifini hazırladık.
İstanbul mutfağında, paçadan sadece kelle paça çorbası değil işkembeli paça, paça böreği, sirkeli paça, paça yahnisi, terbiyeli paça, paça dolması, paça dondurması gibi yemekler de yapılmıştır. Paça ve dondurma birlikte düşünülemese de bu türü ile paça İstanbul mutfağına özgü bir yemek olarak mutfaklarda yerini almıştır.
Paça içerisine yumurta akı konup kaynatılır, daha sonra jöle kıvamını alınca bıçakla baklava şeklinde kesilip kar dolu sinilerin üzerine oturtulur. Üzerine arzuya göre tarçın ve limon suyu konup ikram edilir ve sıcak havalarda tüketilirdi. "Beykoz Paça Dondurması" İstanbul'un en meşhur paça dondurması olmuştur.