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Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbasının besleyici özelliği dillere destandır. İçerisindeki vitamin ve minerallerle özellikle hastalık dönemlerinde bağışıklığı kuvvetlendirmek için tüketilir. Peki kelle paça çorbası nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

05.04.2019 13:15 - Son Güncelleme: 05.04.2019 13:15
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

Lezzeti ve sağlığa faydaları ile tanınan kelle paça çorbasının nasıl pişirildiği gündemde sıkça araştırılıyor. Genellikle etin pişmesinin uzun sürmesi ve zahmetli görünmesi nedeniyle kelle paça çorbasını dışarıda içmeyi tercih edenler var. Sizler için lezzetli ve pratik kelle paça çorbası tarifini hazırladık.

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbasının besleyici özelliği dillere destandır. İçerisindeki vitamin ve minerallerle özellikle hastalık dönemlerinde bağışıklığı kuvvetlendirmek için tüketilir. Peki kelle paça çorbası nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

Paça, İstanbul mutfağında çok itibar görmüş bir yemektir. Bu nedenle Mısır Çarşısı'nın bir kapısına "Paçacılar Kapısı" denmiştir. Geçmiş dönemlerde düğünlerde paça çorbası ikram edilmiştir.

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

İstanbul mutfağında, paçadan sadece kelle paça çorbası değil işkembeli paça, paça böreği, sirkeli paça, paça yahnisi, terbiyeli paça, paça dolması, paça dondurması gibi yemekler de yapılmıştır. Paça ve dondurma birlikte düşünülemese de bu türü ile paça İstanbul mutfağına özgü bir yemek olarak mutfaklarda yerini almıştır.

Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbasının faydaları nelerdir? Pratik kelle paça çorbası tarifi

Paça içerisine yumurta akı konup kaynatılır, daha sonra jöle kıvamını alınca bıçakla baklava şeklinde kesilip kar dolu sinilerin üzerine oturtulur. Üzerine arzuya göre tarçın ve limon suyu konup ikram edilir ve sıcak havalarda tüketilirdi. "Beykoz Paça Dondurması" İstanbul'un en meşhur paça dondurması olmuştur.

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