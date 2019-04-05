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Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda hataya yer kalmayacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler.

05.04.2019 16:29 - Son Güncelleme: 05.04.2019 16:29
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

SPOR AYAKKABILARINIZIN YIKAMA SIRASINDA BİRBİRİNE ÇARPMASINI ÖNLEYİN

Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak ve yıkarken ürettikleri gürültüden kaçınmak için, bağcıkları birbirine bağlayın. Bu sayede ayakkabılarınız yıkanır ve etrafa vurmaz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

AYAKKABINIZI TEMİZLEMEK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KULLANIN

Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

MAKİNEYE BİRAZ KAHVE VEYA ÇAY EKLEYİN

Koyu renk giysilerinizin solmasını önlemek istiyorsanız, çamaşır makinenize kahve veya çay eklemeniz gerekir.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Bakın neler olacak

SIRT ÇANTANIZI TEMİZLEMENİN KOLAY YOLU

Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.

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