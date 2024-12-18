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Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Popüler aralıklı oruç diyeti kilo kaybı, kan şekeri düzeyleri ve iltihaplanma gibi pek çok sağlık faydası sunarken yeni bir araştırma bu diyeti uygulamanın beklenmedik bir yan etkisini ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan bir deney oruç tutmanın saç köklerindeki hücrelere zarar verdiğini ve saç büyümesini yavaşlattığını gösterdi. İnsanlar üzerinde yapılan küçük bir klinik deneme de benzer sonuçlar ortaya koydu.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:18 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 10:18
Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Son yıllarda diyet dünyasında popülerleşen aralıklı oruç kilo kaybı, kan şekeri düzeyleri ve iltihaplanma gibi pek çok sağlık yararıyla öne çıkıyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma bu diyeti uygulamanın bazı beklenmedik yan etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Bilim insanları aralıklı oruç uygulayan farelerde saç uzamasının yavaşladığını ve bu etkinin insanlarda da görüldüğünü ortaya koydu.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Fareler Üzerinde Yapılan Deney: Aralıklı Oruç ve Saç Büyümesi

New York Post'un haberine göre, Çin'deki Westlake Üniversitesi'nden stem hücre biyoloğu Bing Zhang'ın liderliğindeki araştırma ekibi fareler üzerinde aralıklı oruç uygulamalarının etkilerini inceledi.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Farelere, her gün 8 saat yemek yiyebileceği bir program uygulandı. Geri kalan 16 saat boyunca ise oruç tutmaları sağlandı. Sonuçlar oruç tutan farelerin saçlarının daha yavaş uzadığını buna karşın sürekli gıda erişimi olan farelerin saçlarını daha hızlı regrow ettiğini gösterdi.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Zhang, "Bu bulgular, aralıklı oruç uygulamasının, bazı istenmeyen etkileri olabileceğini gösteriyor. Ancak bu diyeti uygulamanın faydaları göz ardı edilmemeli." dedi.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Aralıklı Oruç ve Saç Kökü Hücrelerinin Zarar Görmesi

Araştırma aralıklı oruç uygulamasının saç foliküllerindeki aktif hücreleri hedef aldığını ve bu hücrelerin hasar gördüğünü ortaya koydu.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Saç uzaması bu hücrelerin sağlıklı şekilde işlev göstermesine bağlıdır.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Oruç sırasında vücut yağları enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlar ve bu yağlar, hücrelere zarar veren serbest yağ asitlerini serbest bırakır.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

İnsanlar Üzerinde Yapılan Klinik Deneme: Saç Büyümesindeki Yavaşlama

Aynı bulgular insanlar üzerinde yapılan küçük bir klinik denemede de doğrulandı. Denemeye katılan 49 sağlıklı yetişkin 10 gün boyunca günlük 18 saat oruç tuttu.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Bu katılımcılarda oruç tutmayanlara kıyasla saç regreasyonu hızında %18'lik bir yavaşlama gözlemlendi. Ancak araştırmacılar, daha büyük ve uzun süreli çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Oruç Sırasında Saç Büyümesini Desteklemenin Yolları

Araştırma ekibi oruç sırasında saç köklerinin sağlığını iyileştirmek için bazı önerilerde bulundu. Vitamin E gibi antioksidanlar, saç büyümesine yardımcı olabilir. Yapılan testlerde, farelerin sırt derilerine vitamin E uygulanması, saç köklerini korumaya yardımcı oldu.