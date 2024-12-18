Kel kalma nedeniniz bu diyet olabilir! Aralıklı oruç saç uzama hızını yavaşlatıyor mu? Yeni araştırma açıklandı

Son yıllarda diyet dünyasında popülerleşen aralıklı oruç kilo kaybı, kan şekeri düzeyleri ve iltihaplanma gibi pek çok sağlık yararıyla öne çıkıyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma bu diyeti uygulamanın bazı beklenmedik yan etkileri olabileceğine dikkat çekiyor. Bilim insanları aralıklı oruç uygulayan farelerde saç uzamasının yavaşladığını ve bu etkinin insanlarda da görüldüğünü ortaya koydu.

Fareler Üzerinde Yapılan Deney: Aralıklı Oruç ve Saç Büyümesi New York Post'un haberine göre, Çin'deki Westlake Üniversitesi'nden stem hücre biyoloğu Bing Zhang'ın liderliğindeki araştırma ekibi fareler üzerinde aralıklı oruç uygulamalarının etkilerini inceledi.

Farelere, her gün 8 saat yemek yiyebileceği bir program uygulandı. Geri kalan 16 saat boyunca ise oruç tutmaları sağlandı. Sonuçlar oruç tutan farelerin saçlarının daha yavaş uzadığını buna karşın sürekli gıda erişimi olan farelerin saçlarını daha hızlı regrow ettiğini gösterdi.

Zhang, "Bu bulgular, aralıklı oruç uygulamasının, bazı istenmeyen etkileri olabileceğini gösteriyor. Ancak bu diyeti uygulamanın faydaları göz ardı edilmemeli." dedi.