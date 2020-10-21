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Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan 'kel çoban' efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. İşte 'kel çoban' efsanesiyle gündeme gelen ve saçı dökülenlerin ziyaret ettiği Keloğlan Mağarası'ndan kareler...

21.10.2020 17:40 - Son Güncelleme: 21.10.2020 17:56
Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

Denizli Acıpayam'daki Dodurgalar Mahallesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nın doğu yamacında yer alan toplam uzunluğu 145 metrelik mağaranın içinde bol miktarda sarkıt, dikit, sütün, makarna sarkıtı ve örtü damla taşlar bulunuyor.

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Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

1990 yılına kadar kimsenin dikkatini çekmeyen, sadece çobanların bildiği mağara, yapılan çalışmalar sonrasında 2003 yılında turizme kazandırıldı.

Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

Türkiye'de turizme açık 14 mağaradan biri olan Keloğlan Mağarası'nın içi bir nevi damla taş ormanını çağrıştırıyor.

Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

İçinde nemli bir hava bulunduran mağarada çok sayıda sarkıt ve dikitler yer alıyor. Ayrıca mağaranın girişinde, keşfedilen bizon, zebra, kurt gibi hayvanlara ait fosiller de sergileniyor.

Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

Tur operatörü Emre Süllü, Keloğlan efsanesini duyanların mağarayı sıkça ziyaret ettiğini belirterek, ''Bu bölgede yaşayanlar ve dışarıdan gelenler kel çobanın efsanesini duyunca Keloğlan Mağarası'na geliyor.

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