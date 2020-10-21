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Kel çoban efsanesini duyan saçı dökülenler oraya akın etti: Keloğlan Mağarası'na ziyaretçi akını

Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarındaki Mallı Dağı'nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan 'kel çoban' efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. İşte 'kel çoban' efsanesiyle gündeme gelen ve saçı dökülenlerin ziyaret ettiği Keloğlan Mağarası'ndan kareler...

21.10.2020 17:40 - Son Güncelleme: 21.10.2020 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





