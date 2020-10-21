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Hayat Eve Sığar: İstanbul, İzmir, Konya ve Eskişehir koronavirüs haritası | Koronavirüste son durum
Hayat Eve Sığar: İstanbul, İzmir, Konya ve Eskişehir koronavirüs haritası | Koronavirüste son durum
Tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'yı etkisi altına alırken, Türkiye salgında vaka sayısı 2 bin düzeyinde tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya'nın koronavirüs haritası çıkarıldı. İşte Hayat Eve Sığar uygulmasından derlenen İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Konya'nın koronavirüs haritası...
21.10.2020 20:50
- Son Güncelleme: 21.10.2020 21:06
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan koronavirüs haritasında görünenler ise adeta hayrete düşürdü.
İstanbul'da yanyana bulunan iki ayrı semt arasındaki keskin fark haritada ortaya çıktı.
1894 KİŞİYE HASTALIK TANISI KONULDU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son dakika gelen habere göre son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.
Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.