Kayseri'de kan donduran olay!13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı.