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Kayseri'de kan donduran olay!13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... Kayseri'de 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin bilgisayar oyunu yüzünden işlendiği düşünülüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 16:07 Güncelleme 12 Aralık 2023, 16:07
Kayseri’de kan donduran olay!13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 1

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi, tartıştığı arkadaşını inşaatın çatı katında bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri’de kan donduran olay!13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 2

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak üzerindeki bir inşaatın çatı katında meydana gelen olayda, aynı okulda okuyan 8. sınıf öğrencileri S.D. (12) ile T.Ş. (13) öğle arasında okuldan ayrıldı.

Kayseri’de kan donduran olay!13 yaşındaki çocuk okul arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 3

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Okuldan uzaklaşan ikili, sokak üzerinde bulunan bir inşaata girdi. İnşaatın çatısına çıkan T.Ş. burada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanındaki bıçak ile S.D.'ye saldırdı.

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