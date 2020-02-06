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Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı. Talas, İldem, Erkilet ve Mimarsinan Demokrasi mahallelerinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi, park halindeki bazı araçlar hasara gördü. Rüzgar, binaların çatılarının uçmasına, trafikte aksamalara ve trafik ışıklarının düşmesine de neden oldu. Öte yandan kentin bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

06.02.2020 09:55 - Son Güncelleme: 06.02.2020 10:07
Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu. Ağaç ve çatılardan parçalar düşmesi sonucu çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Rüzgar nedeniyle başta Talas, Erkilet, İldem bölgeleri olmak üzere kent merkezinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden söküldü, çatı uçtu.

Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Çatılardan düşen parçalar ve ağaçlar nedeniyle çok sayıda otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kayseri'de kabus gibi gece! Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.

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