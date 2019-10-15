Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı
Kayseri'de baraj suyunun çekilmesiyle mezarlıktaki iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı. Tüyler ürperten görüntü için mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
15.10.2019 11:02
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.
Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.
Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı.
Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.
İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.