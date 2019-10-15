Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

Kayseri'de baraj suyunun çekilmesiyle mezarlıktaki iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı. Tüyler ürperten görüntü için mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

15.10.2019 11:02 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





