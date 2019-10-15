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Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

Kayseri'de baraj suyunun çekilmesiyle mezarlıktaki iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı. Tüyler ürperten görüntü için mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

15.10.2019 11:02 - Son Güncelleme:
Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.

Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı'nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı.

Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı


Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı.

Kayseri'de baraj suyu çekildi, iskeletler ve kafatasları etrafa saçıldı

İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.

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