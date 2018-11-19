Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Moğolistan'ın Sayan Dağları'nda ren geyiği ve kurtlarla birlikte göçebe hayat süren ve Türkçe'nin bir lehçesini konuşan bu kabilenin adı Dukhalar… Bir başka deyişle ise Tsaatan halkı… 500 kişi kalan ve 'Kayıp Türkler' olarak da bilinen Dukhalar, avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Dukhaların bir diğer ilginç özelliği de aile reisinin kadınlardan oluşması… İşte Dukhaların ilginç hayatları…

19 Kasım 2018 Pazartesi, 20:31:42 Güncelleme: 20:39:39
Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...
Kayıp Türklerin sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Aslında bu tip halklar Asya'nın her yerinde bulunabilir ama Dukhalar'ı diğer göçeme halklardan ayıran en büyük özellikleri; Tibet sığırı, deve, keçi ya da at yerine ren geyiği besiciliği yapmaları ve kurtlarla yaşamaları…

Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...
Kayıp Türklerin sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Dukhalar, Moğolistan'da 10 bin yıldır varlığını sürdürüyor. Dukhalar ren geyiği yetiştiriyor ve Türkçe ile aynı aileden gelen bir dili konuşuyor. İşte o fotoğraflar...

Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...
Kayıp Türklerin sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Günümüzden 10 bin yıl önceki yaşam tarzıyla hayatlarını sürdüren Dukhalar'ın inandıkları din ise Şamanizm.

Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...
Kayıp Türklerin sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Moğolistan'a Tuva'dan gelen, avlarını paylaşan, ormanlardan yemiş toplayan, doğayla uyumlu ortaklaşmacı bir toplum olan Dukhalar, Sayan Dağları'nda yaşayan ve nesli hızla tükenen Ren geyikleriyle birlikte göçebe olarak yaşıyor.

Kayıp Türkler'in sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...
Kayıp Türklerin sıra dışı hayatı! 500 kişi kaldılar, şimdi ise...

Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan Sardar-Afkhami; Dukha halkının yok olamaya yüz tutan yaşam tarzlarını keşfedip, ölümsüzleştirdi ve muazzam fotoğrafların yanı sıra bu halkı konu alan bir belgesel de hazırladı.

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