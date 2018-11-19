Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi, sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en önemlileri kalsiyum ve fosfordur" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 20:54:48 Güncelleme: 21:53:28
Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Boy uzaması genel olarak genetik unsurlarla birlikte düşünülmektedir fakat genetik unsurların dışında beslenme alışkanlıkları, spor, uyku düzeni, ağır iş-yapıp yapmama gibi birçok çevresel faktörde boy uzamasını etkilemektedir" dedi.

Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

Uzun boylu olmak isteyenlerin sağlıklı kemiklere sahip olmaya dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, "Kemiklerin gelişip yenilenebilmesi, sağlıklı olması için de bazı minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerden en önemlileri kalsiyum ve fosfordur.

Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

11-24 yaş arasındaki dönem fosfor ve kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu dönemdir. Diğer bir etken ise D vitaminidir. D vitamin de kemik gelişimi için önemli bir faktördür. D vitamini sayesinde mineraller etkin bir şekilde emilir. D vitamini en çok yumurta sarısında, karaciğerde, balık yağında bulunur. Ama temel kaynağı güneş ışınlarıdır ve deride güneş ışığının etkisiyle de meydana gelir.

Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

Günde en az 15-30 dakika arasında güneş ışınlarından faydalanmak gerekir. Uzun bir boya sahip olmak içinse tek başına beslenmek veya egzersiz yapmak sizi bir sonuca götürmez. Egzersizin yanı sıra boy uzaması için gerekli olan besin desteklerini de mutlaka kullanmalıyız. Özellikle besin konusunda daha duyarlı olarak buna başlayabilirsiniz" diye konuştu.

Boy uzatan gıdalar! Boy uzaması için neler tüketmek gerekir?

BOYUN UZAMASINA YARDIMCI OLAN BESİNLER

En uygun beslenme tarzının ise sebze, meyve ve proteinlerin dengeli alınması olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şöyle konuştu:

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