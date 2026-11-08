"Longplayer" nedir? 1000 yıl sürecek olan müzikal deneyin hikayesi
31 Aralık 1999'u 1 Ocak 2000'e bağlayan gece yarısı hayata geçirilen ve sanatçı Jem Finer'ın imzasını taşıyan "Longplayer", hiçbir tekrar yapmaksızın tam bin yıl boyunca aralıksız çalmaya devam edecek eşsiz bir müzikal deneyim sunuyor. Tibet şarkı kaselerinin harmonik zenginliğiyle ve karmaşık bir matematiksel sistemle kurgulanan bu proje, dünya tarihinin en sıra dışı deneyleri arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: