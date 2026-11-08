Örneğin, üçüncü dairenin artış adımı o kadar küçüktür ki, kaynak müziğin içinden bir kez geçebilmesi tam bin yılını alacaktır.

Buna karşılık, ikinci dairenin artış oranı müziğin içinden her 3.7 günde bir geçmesini sağlar.