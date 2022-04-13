RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kars'a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kars'a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kars nisan ayında kışı yaşıyor. Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

13.04.2022 10:08 - Son Güncelleme: 13.04.2022 10:22
Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kars'ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

"MİLLET EGE'DE DENİZE GİRİYOR BEN BURADA KAR KÜRÜYORUM"
Batıda insanların Ege'de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, "Nisan'ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege'de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum" dedi.

Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, "Nisan'ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz" diye konuştu.

Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Öte yandan Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce kar ve don uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor.

SON DAKİKA