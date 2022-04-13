Kars’a nisan ayında kar yağdı! Kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, "Nisan'ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz" diye konuştu.

