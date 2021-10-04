Karadeniz'de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait
Kastamonu Araç ilçesinde Kahin Tepe'de 4 yıldır süren kazılar, 10 bin yıl öncesine ait izleri taşıyor. "Karadeniz'de tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan bölgede yapılan kazılarla ilgili Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin "Bu dönem günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesini kapsayan bir dönem. Karadeniz Bölgesi'nde bu döneme ait bu kadar erken bir dönem tespit edilmedi. Karadeniz Bölgesi'nde, Kahin Tepe'de yaptığımız çalışmalar, buluntularla beraber bölgenin en erken yerleşim yeri olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
04.10.2021 14:00
- Son Güncelleme: 04.10.2021 14:00
Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kahin Tepe, ortaya çıkarılan yapılarda yapılan incelemeler neticesinde, Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendiriliyor.
İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.
Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Bu yılki kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 20 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.