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Karadeniz'de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

Kastamonu Araç ilçesinde Kahin Tepe'de 4 yıldır süren kazılar, 10 bin yıl öncesine ait izleri taşıyor. "Karadeniz'de tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan bölgede yapılan kazılarla ilgili Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin "Bu dönem günümüzden yaklaşık 10 bin yıl öncesini kapsayan bir dönem. Karadeniz Bölgesi'nde bu döneme ait bu kadar erken bir dönem tespit edilmedi. Karadeniz Bölgesi'nde, Kahin Tepe'de yaptığımız çalışmalar, buluntularla beraber bölgenin en erken yerleşim yeri olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

AA
04.10.2021 14:00 - Son Güncelleme: 04.10.2021 14:00
Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki Kahin Tepe, ortaya çıkarılan yapılarda yapılan incelemeler neticesinde, Karadeniz Bölgesi'nde şu ana kadar bulunmuş en eski yerleşim yeri olarak değerlendiriliyor.

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Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.

Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

Kazılarda Akeramik Neolitik (çanak çömleksiz Cilalı Taş Devri) döneme ait olduğu düşünülen tapınak, dikili taş, adak çukurları ve "nitelikli heykeltıraşlık" eserlere ulaşılması, arkeolog ve tarihçileri heyecanlandırıyor.

Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor. Bu yılki kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 20 öğrenci ile akademisyenler katılıyor.

Karadeniz’de tarihin sıfır noktası: Kahin Tepe! 10 bin yıl öncesine ait

Ayengin, AA muhabirine, 4 yıldır devam eden çalışmalara, Başköy yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını belirtti.

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