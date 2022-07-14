Karadeniz Bölgesi'ndeki ölüm yamaçlarına 'teraslı' çözüm
Karadeniz Bölgesi'nde, etkili yağış sonrası can ve mal kayıplarına yol açan heyelanlı yamaçlar, endüstriyel dağcılar tarafından çelik ağla örülerek, kaya tehdidinden arındırılıyor. Riskli yamaçlara 'teraslama' önerisinde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Kafesleme, küçük akmaları önleyebilir ama büyük çapta kitle hareketi bekliyorsanız o yerde muhakkak suretle yamacın eğimini tıraşlayarak düşürmeniz, riskli yamacı da teraslamanız gerekir. Bu sayede kitle hareketlerini önleyebiliriz" dedi.
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle sarp yamaçlarda oluşan heyelanlar, can ve mal kayıplarına neden oluyor.
Kaya düşmelerine karşı, kara yollarında önlemler artırılırken, endüstriyel dağcıların yürüttüğü çalışmalarla da çelik ağ çekilen yamaçlar, kaya tehdidinden arındırılıyor. Bölgede tespit edilen riskli kayaların düşürülerek temizlenmesi gerektiğini savunan uzmanlar, tıraşlama yöntemiyle eğim azaltılacak riskli yamaçlara, 'teras' şekli verilmesini öneriyor.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede yüksek rakımlı dağ yollarının yanı sıra Karadeniz Sahil Yolu'nda kaya düşmesi nedeniyle meydana gelen birçok kazaya dikkat çekip, alınması gereken önlemleri anlattı.
Bölgenin jeolojik özelliği nedeniyle yamaçların tehlike yarattığını belirten Bektaş, "Bölgenin jeolojik özelliğini dikkate alırsak dik yamaç, faylı, kırıklı ve ayrışmış olduğu için volkanik kayaçlar aşırı yağışlarda yer çekiminin de etkisiyle yamaçlar tehlike yaratıyor. Yola büyük şekilde bloklar düşüyor.