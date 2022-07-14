Karadeniz Bölgesi’ndeki ölüm yamaçlarına ’teraslı’ çözüm

90 derecelik eğimli dik yamaç faylarla parçalanmış baklava dilimi şeklinde parçalanmış bloklara ayrılmış ve bu bloklar gravite etkisiyle aşırı yağışların da etkisiyle kayıyor. Bu tür riskli yamaçlarda kesinlikle yamaç eğimini düşürmek lazım" diye konuştu.