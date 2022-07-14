Adana'da fuhuş tuzağı! Gittiğine pişman ettiler
Adana'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı M.G.E.'nin evine giden Ahmet Eren Ü. , kapıyı açan Ataberk Güngör tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü. Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalandı. İşte fuhuş tuzağının detayları...
Adana'da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı M.G.E.'nin evine giden Ahmet Eren Ü. , kapıyı açan Ataberk Güngör tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü.
İLİŞKİ İÇİN GİTTİĞİ EVDE DÖVÜLÜP GASPEDİLDİ
Olay, 7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Eren Ü., internetten tanıştığı M.G.E. ile fuhuş için anlaştı. M.G.E., Ahmet Eren Ü.'yü kaldığı daireye çağırdı. Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah, Ataberk Güngör açtı. Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.'yi zorla evin içine aldı.
Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.'yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, "Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur" dedi.
M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör'ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı. Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım" diye konuştu.