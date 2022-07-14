Adana’da fuhuş tuzağı! Gittiğine pişman ettiler

Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.'yü darbedip, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.'nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, "Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur" dedi.

