Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

Karaciğer safra salgısı yağların sindirilmesi ve atıkların vücuttan uzaklaştırılması görevini yapar. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını düzenleyen kilit bir organdır. Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı. Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler...

27.10.2019 17:59 - Son Güncelleme: 27.10.2019 18:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





