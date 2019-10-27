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Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

Karaciğer safra salgısı yağların sindirilmesi ve atıkların vücuttan uzaklaştırılması görevini yapar. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasını düzenleyen kilit bir organdır. Türkiye'de yaklaşık her 4 kişiden 1'inde görülen yağlı karaciğer hastalığı son evrelere kadar belirti vermeyebiliyor. Bazı ilaç ve özellikle hepatit C gibi karaciğer hastalıkları da yağlanmaya yol açabiliyor. Karaciğerin sağlıklı çalışması için tüketilmesi gereken besinler sıralandı. Karaciğeri bitkisel ve doğal yollarla temizleyebilir, yıpranmış olan karaciğerinizi ilk günkü gibi genç haline getirebilirsiniz. Peki karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler? İşte karaciğeri yenileyen besinler...

27.10.2019 17:59 - Son Güncelleme: 27.10.2019 18:01
Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

KARACİĞER DOSTU BESİNLER!

Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı beslenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

"ÇİĞ SARIMSAK TOKSİNLERİ ATAR"

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, karaciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir besindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

Antioksidan, allicin ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek olur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın çiğ tüketilmesi önemlidir.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

"AVOKADO KARACİĞER YAĞLANMASIYLA SAVAŞIYOR"

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak bilinen avokado, özellikle içerdiği omega 6 ile karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin toparlanmasına yardımcı olur.

Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanması ve karaciğer hastalıklarından korunma yolları neler?

Avokado genellikle salatalarda ya da limon sıkılarak direkt tüketilebilir. Günde bir taneden fazla da tüketilmemesi önerilir. Vücuda sağlıklı yağ sağlayan aynı zamanda da biriken zararlı yağ asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir besindir.

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