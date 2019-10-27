Metroda iğrenç olay! Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Ayakta yolculuk eden kadını...
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin'de metroda gerçekleşen olay herkesi şoke etti. Metroda yolculuk eden sapık bir kadının uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalıştı. Kadının yanında oturan yolcu ise durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti. Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.
Metroda yolculuk yapan Çinli kadını tacizden engellemek için yer veren adamın davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı. Etrafın fotoğrafını çekme bahanesiyle ayakta yolculuk eden kadını taciz eden sapık, mavi tişörtlü o adamın kadına yer vermesiyle birlikte hem afişe oldu hem rezil oldu.
Metroda bir sapık, ayakta duran etekli bir kadının uygunsuz fotoğrafını çekmeye çalışırken yanında oturan yolcu duruma müdahale etti. Yerini genç kadına veren adam sosyal medyada büyük övgü topladı.
Çin'deki metroda çekilen bir video sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Çin'deki bir metroda çekilen görüntüde elinde akıllı telefonuyla oynayan sapık bir adamın ayakta duran kadın yolcunun eteğinin altından telefonunu uzatıyor.
Telefonuyla oynuyormuş gibi yapan fakat aslında telefonun ön kamerasıyla kadının uygunsuz fotoğraflarını çeken adam durumu kimseye fark ettirmemeye çalışırken, yanında oturan adam duruma müdahale ediyor. Sapık adamın yanında oturan yolcu hızla ayağa kalkarak adamın önüne geçiyor ve genç kadını oturmaya davet ediyor.