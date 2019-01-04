Kar tatili haberleri üst üste geldi! İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da kar tatili var mı?
İstanbul'da kar tatili var mı? Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları eğitimi de etkiledi. Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini arttırırken bazı bölgelerde yollar kapandı. Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan bölgelerde ise öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki ama kar nedeniyle okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var? İstanbul'da kar tatili olacak mı? Edirne'de kar tatili olacak mı? İşte 4 Ocak 2019 Cuma günü kar tatili haberleri...
Yoğun kar yağışının etkisi altında olan illerde kar tatili haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Kuzey Ege ve Marmara bölgesini etkilerken bazı illerde eğitime de ara verildi. Kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul gibi illerde de öğrenciler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Peki ama İstanbul'da kar tatili olacak mı? Hangi illerde kar tatili oldu? İşte 4 Ocak 2019 Cuma kar tatili olan iller...
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun uyarılarının ardından kar yağışı sınırdan Türkiye'ye giriş yaptı. Kar yağışının giriş yaptığı Kırklareli'nin Demirköy ilçesi beyaz örtü ile kaplandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.
EDİRNE
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının devam ettiği bildirildi.
Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Malkara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitime 4 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.
Öte yandan kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.
Trafikte zaman zaman aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.