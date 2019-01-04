Kar tatili haberleri üst üste geldi! İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da kar tatili var mı?

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan illerde kar tatili haberleri ardı ardına gelmeye başladı. Özellikle Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Kuzey Ege ve Marmara bölgesini etkilerken bazı illerde eğitime de ara verildi. Kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul gibi illerde de öğrenciler kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Peki ama İstanbul'da kar tatili olacak mı? Hangi illerde kar tatili oldu? İşte 4 Ocak 2019 Cuma kar tatili olan iller...