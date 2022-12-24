Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu
Son dakika meteoroloji uyarısı.... Günlerdir zemheri kışının geleceği konuşulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Özellikle Marmara'nın doğusu için yapılan uyarıda yağış beklendiği bildirildi. Peki kar yağışı beklenen il var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini...
24.12.2022 12:14 - Son Güncelleme: 24.12.2022 12:34
Günlerdir zemheri kışının geleceği konuşulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi.
KAR YAĞACAK MI?
Özellikle Marmara'nın doğusu için yapılan uyarıda yağış beklendiği bildirildi. Peki kar yağışı beklenen il var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.