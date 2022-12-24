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Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

Son dakika meteoroloji uyarısı.... Günlerdir zemheri kışının geleceği konuşulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi. Özellikle Marmara'nın doğusu için yapılan uyarıda yağış beklendiği bildirildi. Peki kar yağışı beklenen il var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini...

takvim.com.tr
24.12.2022 12:14 - Son Güncelleme: 24.12.2022 12:34
Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

Günlerdir zemheri kışının geleceği konuşulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir uyarı geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

KAR YAĞACAK MI?

Özellikle Marmara'nın doğusu için yapılan uyarıda yağış beklendiği bildirildi. Peki kar yağışı beklenen il var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmini...

Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesiminin, gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın ülkemiz genelinde değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar geliyor mu? Meteoroloji o illeri uyardı! İşte hava durumu raporu

ANKARA İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

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