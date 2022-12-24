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Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

Türk milleti tarihsel dönemler içerisinde dünyanın birçok bölgesine dağılmış ve devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının dağılımı...

24.12.2022 15:52 - Son Güncelleme: 24.12.2022 15:52
Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte tarihe damgasını vuran Türk devletleri ve Türk boyları...

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Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının soyağacı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

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