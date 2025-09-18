takvim-logo

KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar 5 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri seviyesine inecek. Sıcaklıkların yanı sıra bazı bölgelerde sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji riskli hava koşulları nedeniyle 11 il için "sarı kodlu" uyarı yayınladı. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgelerde sağanak etkili olacak? İşte son uyarılar ve il il hava durumu raporu!

author-1
takvim.com.tr
Kar geliyor! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak bugün itibarıyla sıcaklıklar 5 ila 6 derece düşerek vatandaşları serin havaya hazırlayacak.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Marmara bölgesinde sağanak yağışların bugün ve Cuma günü etkisini artırması öngörülüyor.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Kuvvetli Rüzgara Dikkat

Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla'da kuvvetli rüzgarlar görülecek. Diğer bölgelerde ise hava genellikle açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü yağışlar daha çok Karadeniz'in iç ve kıyı kesimlerinde etkili olacak. Pazar günü ise yalnızca Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yağış bekleniyor.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

11 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı verildi.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

İstanbul'da bugün ve Cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kar geliyor! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Şehirde en yüksek sıcaklık 29 derece civarında olacak. Ankara ve İzmir'de ise yağış öngörülmüyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 29, İzmir'de ise 31 dereceye kadar çıkacak.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Kar Yükseklerde Geliyor

Yağışlar sadece yağmurla sınırlı kalmayacak. Karadeniz'in yüksek kesimleri ve Doğu Anadolu'da sezonun ilk karı görülecek.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Özellikle rakımı 1700-1800 metreyi aşan Rize, Artvin, Erzurum ve Kars gibi şehirlerde kar yağışı beklentisi var.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

MGM 18 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU

Kuzey Kesimlerde Sağanak ve Gökgürültülü Yağışlar Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bugün etkili olacak hava koşullarına dair uyarılarda bulundu. Açıklamaya göre, kuzey bölgelerde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir gün geçmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ise gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında olacak.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Hava Sıcaklıklarında Denge Bozuluyor

Hava sıcaklıkları açısından doğu bölgelerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Kar geliyor! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

İç kesimlerde ise sıcaklıklar normallerin 1-3 derece altında olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak. Meteoroloji, ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Rüzgar Etkili Olacak

Rüzgar açısından ise Marmara, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise rüzgar genellikle hafif olacak, ara sıra orta kuvvette esecek. Meteoroloji, özellikle kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Marmara Bölgesi

Marmara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sakarya çevrelerinde ise sağanak yağışlar kuvvetli geçebilir. Kuzeyli rüzgarların 40-60 km/s hızla esmesi bekleniyor.

Bursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çanakkale: 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Ege Bölgesi

Ege'de genellikle az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Ancak kuzey çevrelerinde zamanla parçalı bulutlanma bekleniyor. Kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek.

Afyonkarahisar: 23°C – Parçalı bulutlu

Denizli: 30°C – Az bulutlu

İzmir: 28°C – Az bulutlu

Manisa: 27°C – Az bulutlu

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'in doğusunda parçalı çok bulutlu bir hava ve aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Batı illeri ise daha açık ve sıcak bir gün geçirecek.

Adana: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 28°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kar geliyor! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu geneli az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeyinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ankara: 23°C – Parçalı bulutlu

Çankırı: 23°C – Parçalı bulutlu

Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu

Konya: 25°C – Az bulutlu

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esecek.

Bolu: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Düzce: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı

Sinop: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Giresun ve Trabzon çevrelerinde yağışlar kuvvetli, bazı ilçelerde çok kuvvetli olabilir. Rüzgar Orta Karadeniz'de kuzeyli, Doğu Karadeniz'in güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Amasya: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Rize: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı

Samsun: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli esecek.

Erzurum: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kars: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Malatya: 33°C – Parçalı bulutlu

Van: 27°C – Parçalı bulutlu

KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu genellikle parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Diyarbakır: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 32°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 33°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 34°C – Parçalı ve az bulutlu

Kar geliyor! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...