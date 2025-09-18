KAR GELİYOR! Meteoroloji’den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul’u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'in doğusunda parçalı çok bulutlu bir hava ve aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Batı illeri ise daha açık ve sıcak bir gün geçirecek.

Adana: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 28°C – Parçalı bulutlu

Hatay: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı