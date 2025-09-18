KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren düşüşe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar 5 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri seviyesine inecek. Sıcaklıkların yanı sıra bazı bölgelerde sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji riskli hava koşulları nedeniyle 11 il için "sarı kodlu" uyarı yayınladı. Peki bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Hangi bölgelerde sağanak etkili olacak? İşte son uyarılar ve il il hava durumu raporu!