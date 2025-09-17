MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU TARİHİ: 2025 MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı için Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapacak uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularını başlattı. Askeri kariyer hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip bu süreç, başvuru şartları, ücreti ve tarihleri merak ediliyor. Peki 2025 MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er alım tarihleri ne zaman? İşte başvuru kılavuzu ve ekranı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alım süreci, askerlik kariyerine adım atmak isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru tarihleri ve ücret detayları merak edilen konular arasında yer alırken, adaylar "MSB Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurusu ne zaman yapılacak ve başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte başvuru ekranı!

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NE ZAMAN? MSB uzman erbaş ve sözleşmeli er alım başvuruları, belirlenen kurallar doğrultusunda çevrimiçi olarak yapılacaktır. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet hesapları ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir. Başvuru sürecinin geçerli olabilmesi için, sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankası'nın internet veya mobil bankacılık uygulamaları ya da ATM cihazları aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. Başvurular, 28 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecek olup, sınav ücretleri en geç 29 Eylül 2025 saat 23.30'a kadar yatırılmalıdır. MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETİ KAÇ TL? Sınav için belirlenen ücret 250 TL olarak açıklanmıştır. Ücreti yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? Sınav ücretleri, başvuru işlemi https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile tamamlandıktan sonra ödenecektir. Ödeme, T.C. Vakıflar Bankası'nın internet veya mobil bankacılık uygulamaları ya da ATM cihazları aracılığıyla yapılacak olup, Ödemeler → Eğitim ve Sınav Ödemeleri → Sınav Ödemeleri → Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri adımlarını takip ederek, adayın T.C. Kimlik Numarası girilerek gerçekleştirilecektir.