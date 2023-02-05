Kar, fırtına, sel, uyarısı! Okullar tatil olacak mı? 5, 6,7,8,9 Şubat 2023 HAVA DURUMU raporu... Meteoroloji, AFAD, valilikten İSTANBUL'A KIRMIZI ALARM!

İZMİR İÇİN KUVVETLİ KAR VE DON UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışıyla beraber buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu. Açıklamada" Yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre ve yukarısı) kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.