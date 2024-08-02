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Kanyon Yaza Merhaba 2024 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…

Kanyon Yaza Merhaba çekiliş sonuçları belli oldu! Bu kampanya MPİ'nin 31.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56962 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.950 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil-yedek isim listesi...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 07:06
Kanyon Yaza Merhaba 2024 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 1

Kanyon Yaza Merhaba çekiliş sonuçları belli oldu! Bu kampanya MPİ'nin 31.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56962 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.950 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil-yedek isim listesi...

Kanyon Yaza Merhaba 2024 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 2

Samsung Galaxy Z Fold 5 256 GB kazanan asil talihli

Kanyon Yaza Merhaba 2024 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi… 3

Samsung Galaxy Z Fold 5 256 GB kazanan yedek talihli

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