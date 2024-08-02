Kanyon Yaza Merhaba 2024 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte çekiliş kazananları ASİL-YEDEK isim listesi…

Kanyon Yaza Merhaba çekiliş sonuçları belli oldu! Bu kampanya MPİ'nin 31.05.2024 tarihli ve E-24951361-255.01.02-56962 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.07.2024 tarihinde yapılan çekilişe 2.950 katılım gerçekleşmiştir. İşte asil-yedek isim listesi...