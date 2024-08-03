İşte Türkiye'nin diri fay hatları! Herkes oturduğu yeri merak ediyor... O bölgeye dikkat!

Türkiye'de son dönemde artan depremler sonrası vatandaşlar kendi oturdukları bölgelerde bulunan fay hatlarını merak ediyor. MTA'nın yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ülke genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor. Haritaya göre 30 il birinci derecede riskli bölgeler arasında yer alırken Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına, fay hatlarını ve bölgede geçmişte olmuş depremler ile fayın ileride hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgileri de eklendi. İşte detaylar...
Türkiye'de son dönemde artan depremler sonrası vatandaşlar kendi oturdukları bölgelerde bulunan fay hatlarını merak ediyor. MTA'nın yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ülke genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ FAY HATLARI
Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.
Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.