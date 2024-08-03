İşte Türkiye'nin diri fay hatları! Herkes oturduğu yeri merak ediyor... O bölgeye dikkat!

Türkiye'de son dönemde artan depremler sonrası vatandaşlar kendi oturdukları bölgelerde bulunan fay hatlarını merak ediyor. MTA'nın yayımladığı Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ülke genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor. Haritaya göre 30 il birinci derecede riskli bölgeler arasında yer alırken Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına, fay hatlarını ve bölgede geçmişte olmuş depremler ile fayın ileride hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgileri de eklendi. İşte detaylar...