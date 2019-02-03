Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?
Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Kanunî'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan'ı kaleme aldı. İşte herkes tarafından bilinmeyen gerçekleri ortaya seren Erhan Afyoncu'nun o yazısı...
İşte Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu'nun Hürrem Sultan hakkındaki yazısı;
"Padişah eşlerinden hiçbiri Hürrem Sultan kadar hem kendi döneminde hem de günümüzde gündemde olmamıştır. Kanunî Sultan Süleyman dönemine damgasını vuran Hürrem Sultan birkaç yıl önce Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gündeme oturmuştu. Şimdi ise nereli olduğu tartışmasıyla gündemde...
GENÇLİK YILLARI BİLİNMİYOR
Batılı tarihçiler tarafından genelde Roxelana, Rossalane, Roxa, Roza, Rossa ve Ruziac adlarıyla bilinen Hürrem Sultan'ın aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hürrem Sultan üzerine bir araştırma yapan Galina Yermolenko, "Roxolana'nın Osmanlı imparatorluk hareminde doğuşu bir meteorun veya parlak bir kuyruklu yıldızın gece karanlığında parlamasına benzetilebilir" der.
Avrupalı bazı araştırmacılar ve tarihçiler Hürrem Sultan'ın Rus kökenli olduğunu söylerler. 16. yüzyılın ortalarında Kırım'daki Litvanyalı bir büyükelçi olan Mikhail Litvin, "Türk imparatorunun aşkı, veliaht ve en yaşlı şehzâdenin annesi, bir zaman önce bizim topraklarımızdan kaçırılmıştı" der. Venedik Elçisi Navagero'ya göre Hürrem Sultan, "Rus ulusundandı, majesteleri tarafından o kadar sevilmişti ki Osmanlı hanesinde daha yüksek kudrete sahip hiçbir kadın olmadı. Hoş, mütevazi, Büyük Efendi'nin tabiatını çok iyi bilen biri" idi.
Yine Venedik elçilerinden Trevisano da Hürrem Sultan'ı Rusyalı Sultan olarak adlandırır. Araştırmacı Yermolenko, "Roxolana'nın Ukraynalı'dan çok Rusya kökenli olduğuna dair kanaat Roxolana ve Rossa kelimelerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Erken modern dönem Avrupa'sında Ruthenia eyaleti (Rutenya) Batı Ukrayna'yı işaret etmekteyken bu isim değişik zamanlarda Kırmızı Rusya Galiçya veya Podolya (günümüzde doğu Podolya Polonya yönetimindedir) olarak anılmıştır. Günümüz Rusya'sı ise Moskof veya Moskof Rus veya Moskova Dükalığı olarak anılmaktaydı.