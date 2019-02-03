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Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Kanunî'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan'ı kaleme aldı. İşte herkes tarafından bilinmeyen gerçekleri ortaya seren Erhan Afyoncu'nun o yazısı...

03.02.2019 11:33 - Son Güncelleme: 03.02.2019 11:42
Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

İşte Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu'nun Hürrem Sultan hakkındaki yazısı;

"Padişah eşlerinden hiçbiri Hürrem Sultan kadar hem kendi döneminde hem de günümüzde gündemde olmamıştır. Kanunî Sultan Süleyman dönemine damgasını vuran Hürrem Sultan birkaç yıl önce Muhteşem Yüzyıl dizisiyle gündeme oturmuştu. Şimdi ise nereli olduğu tartışmasıyla gündemde...

Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

Bu hafta Ukrayna Büyükelçiliği'nin talebi üzerine Hürrem Sultan'ın türbesindeki Rus asıllı olabileceği yönündeki ibarenin değişmesi gündemdeydi. Türbedeki yeni panoda etnik köken belirtilmeksizin sadece Hürrem Sultan'ın bugünkü Ukrayna sınırları içinde doğduğu belirtildi.

Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

GENÇLİK YILLARI BİLİNMİYOR

Batılı tarihçiler tarafından genelde Roxelana, Rossalane, Roxa, Roza, Rossa ve Ruziac adlarıyla bilinen Hürrem Sultan'ın aslen nereli olduğu kesin olarak bilinmiyor. Hürrem Sultan üzerine bir araştırma yapan Galina Yermolenko, "Roxolana'nın Osmanlı imparatorluk hareminde doğuşu bir meteorun veya parlak bir kuyruklu yıldızın gece karanlığında parlamasına benzetilebilir" der.

Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

Avrupalı bazı araştırmacılar ve tarihçiler Hürrem Sultan'ın Rus kökenli olduğunu söylerler. 16. yüzyılın ortalarında Kırım'daki Litvanyalı bir büyükelçi olan Mikhail Litvin, "Türk imparatorunun aşkı, veliaht ve en yaşlı şehzâdenin annesi, bir zaman önce bizim topraklarımızdan kaçırılmıştı" der. Venedik Elçisi Navagero'ya göre Hürrem Sultan, "Rus ulusundandı, majesteleri tarafından o kadar sevilmişti ki Osmanlı hanesinde daha yüksek kudrete sahip hiçbir kadın olmadı. Hoş, mütevazi, Büyük Efendi'nin tabiatını çok iyi bilen biri" idi.

Kanuni'nin gönlünü fetheden Hürrem Sultan nereli?

Yine Venedik elçilerinden Trevisano da Hürrem Sultan'ı Rusyalı Sultan olarak adlandırır. Araştırmacı Yermolenko, "Roxolana'nın Ukraynalı'dan çok Rusya kökenli olduğuna dair kanaat Roxolana ve Rossa kelimelerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Erken modern dönem Avrupa'sında Ruthenia eyaleti (Rutenya) Batı Ukrayna'yı işaret etmekteyken bu isim değişik zamanlarda Kırmızı Rusya Galiçya veya Podolya (günümüzde doğu Podolya Polonya yönetimindedir) olarak anılmıştır. Günümüz Rusya'sı ise Moskof veya Moskof Rus veya Moskova Dükalığı olarak anılmaktaydı.

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