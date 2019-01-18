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Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

Kanser gibi hayata mâl olan hastalıklarda en önemli etkenin erken teşhis olduğu tüm dünya tarafından bilinmekte. Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara kanser denir. Kanserin 100'den fazla türü var. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir.Belirtilerine göre kanser türlerine sizler için derledik. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...

18 Ocak 2019 Cuma, 21:58:38 Güncelleme: 22:53:01
Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara denir.

Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

Kanserin 100'den fazla türü vardır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir.

Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

İşte belirtilerine göre kanser türleri...

Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

YUMURTALIK (OVER) KANSERİ

Belirtileri

-İnatçı kasık ve karın ağrısı
-Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik gelip geçici şişkinlik değil
-Yeme güçlüğü ve çabuk doyma
-Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

YEMEK BORUSU (ÖZEFAGUS) KANSERİ

Belirtiler:

Erken özefagus kanseri genellikle belirti vermez. Bununla beraber eğer kanser büyür ise hastalarda en sık rastlanan klinik belirtiler; kilo kaybı, yutma güçlüğü ve yemek yerken takılma hissidir. Sağlık kuruluşlarına başvurmadan yaklaşık 6 ay önce başlayan yemek yerken ağrılı bir yutma ve takılma hissi oluşur. Karında üst bölgede yemeklerin geriye kaçma duygusu ve ağrı şikayeti olur. Ağrı sırtta kürek kemikleri arasında veya göğüs kemiğinin arkasında olup boğaza doğru vurabilir. Kilo kaybı çok belirgin olabilir. Bazen de boyunda lenf bezleri ele gelebilir. Kemik ağrıları, halsizlik, kuru öksürük ve ses kısıklığı daha az sıklıkla görülen diğer belirtilerdir.

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