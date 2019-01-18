Kanserin 100'den fazla türü var! İşte belirtilerine göre kanser türleri...

Kanser gibi hayata mâl olan hastalıklarda en önemli etkenin erken teşhis olduğu tüm dünya tarafından bilinmekte. Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz şekilde bölünüp çoğalmasıyla gelişen kötü huylu tümörlere ve urlara kanser denir. Kanserin 100'den fazla türü var. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir.Belirtilerine göre kanser türlerine sizler için derledik. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...

18 Ocak 2019 Cuma, 21:58:38 Güncelleme: 22:53:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





