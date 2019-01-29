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Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı. Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken besinler neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

29.01.2019 20:56 - Son Güncelleme: 29.01.2019 21:10
Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Mikrodalgada patlamış mısır

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Cips

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Çiftlik somonu

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

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