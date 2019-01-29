Dünyanın en tuhaf kabilesi! Çiğ et yiyip kan içebiliyorlar...
Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.
29.01.2019 20:32
- Son Güncelleme: 29.01.2019 20:41
Yamal Yarımadası'nın 700 km'lik bölümü Ruslara ait. Burada 2002 sayımına göre 40 bin'den fazla Nenet yaşıyor. Tek amaçları hayatta kalmak.
Onların en büyük özelliği eti çiğ çiğ yemeleri. Dondurucu soğukta yaşayan Nenetler, modern yaşamı reddediyor.
21'inci yüzyıl yaşamından uzak görünen bu topluluk üyelerinin çoğu cep telefonuna ve jeneratöre sahip.
Ren geyiği sürüleri besleyen Nenetler otlaklarını kaybetmek istemedikleri için bölgede yapılaşmaya karşı çıkıyor.
Nenetler hayvanlarını otlatmak için tam bin 100 kilometre yol alıyor.