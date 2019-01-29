Dünyanın en tuhaf kabilesi! Çiğ et yiyip kan içebiliyorlar...

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Yamal Yarımadası'nda yaşayan 'Nenet' kabilesi çiğ et ve kanla besleniyor. Kabile, ne kadar zor şartlara göğüs geriyor olsalar da doğal hayatlarını terk etmek istemiyor.

29.01.2019 20:32 - Son Güncelleme: 29.01.2019 20:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





