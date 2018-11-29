Kanserden koruyan besinler nelerdir?

Prof. Dr. Atila Tanyeli, hem bağışıklığı zayıflamış kanser hastaları hem de kanserden korunmak için ailelere önerilerde bulundu.

29 Kasım 2018 Perşembe, 18:55:20 Güncelleme: 19:28:02
Kanserden koruyan besinler nelerdir?

Kanser yetişkinler kadar çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Üstelik rakamlar bir milyon nüfuslu bir popülasyonda her yıl 100'ü aşkın çocuğu etkileyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Kanserden koruyan besinler nelerdir?

Çocuk kanserlerinin en büyük handikabı hastalığın sessizce ilerleyerek son aylarda belirtilerini göstermesi olarak görülüyor.

Kanserden koruyan besinler nelerdir?

Hızlı kilo kaybı, iştahsızlık, vücutta morluklar, renkte solukluk, eklem ağrıları ve bir anda belirip çoğalan bezelerle kendini gösterebilen kanserden korunmanın yanı sıra tedavi sürecinde de doğru beslenme kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Tanyeli, hem bağışıklığı zayıflamış kanser hastaları hem de kanserden korunmak için ailelere önerilerde bulundu.

Kanserden koruyan besinler nelerdir?

KANSERDE BESLENME FAKTÖRÜ
Genetik faktörler, enfeksiyonlar ve çevresel etkiler nedeniyle ortaya çıkan çocukluk çağı kanserleri, erken tanı ve etkin yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kansere yol açan birtakım etmenler kişinin kendi kontrolünde olmasa bile diğer riskler alınacak birtakım önlemlerle kontrol altına alınabilir. Beslenme de buradaki önemli basamaklardan biridir.

Kanserden koruyan besinler nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre; yanlış beslenme alışkanları kanserin ortaya çıkışı ve gelişiminde yüzde 35 etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle mevsiminde meyve-sebze yenilmesi, mümkünse organik ve doğal gıdaların tüketimi gereklidir.

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