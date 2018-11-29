2018-2019 sezonu Türkiye'nin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

2018-2019 kayak sezonu yaklaşırken, Türkiye'nin çeşitli kayak merkezlerinde teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli olmaya başladı. Eğer sizlerde 'Kayak için nereye gitmeliyim?' diye düşünenlerdenseniz bu haberimiz rehber niteliğinde. İşte en iyi kayak merkezlerinin teleferik bilet ücretleri...

29 Kasım 2018 Perşembe, 17:31:10 Güncelleme: 17:49:11
2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

2018-2019 kayak sezonu hızla yaklaşırken Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinde teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli olmaya başladı. Kış yaklaşırken 'Kayak için nereye gitmeliyim?' diye düşünenler için hazırladığımız listede en iyi kayak merkezlerinin ücretlerini derledik...

Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'nin zirvede olduğu listede Kars'taki Sarıkamış Cıbıltepe en uygun yer olarak dikkat çekti.

2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

Uludağ Kayak Merkezi / Bursa

Uludağ Kayak Merkezi'nde 4 saatlik kayak ücreti 90 TL iken 1 günlük ücret 150 TL.

Diğer fiyatlar ise 1.5 günlük 200 TL, 2 günlük 260 TL, 2.5 günlük 300 TL, 3 günlük 350 TL, 4 günlük 400 TL, 5 günlük 450 TL

2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

Kartalkaya Kayak Merkezi / Bolu

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kartal Otel pistlerinde 1 günlük kayak ücreti hafta içi 150 TL, hafta sonu 180 TL.

Dorukkaya Ski & Mountain Resort pistlerinde 2018-2019 sezonu kayak ücretleri henüz belirlenmedi.

2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

Kartepe Kayak Merkezi / Kocaeli

Kartepe Kayak Merkezi'nde 1 günlük limitsiz çıkışlı kayak ücreti hafta içi 80 TL, hafta sonu 120 TL.

2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

Erciyes Kayak Merkezi / Kayseri

Erciyes Kayak Merkezi'nde 1 günlük kayak ücreti 70 TL, öğrenci fiyatı ise 55 TL.

Tam ücret: 1 çıkış 12 TL, 7 çıkış 45 TL, 30 çıkış 160 TL, 50 çıkış 200 TL, sezonluk kart 500 TL.

Öğrenci ücreti: 1 çıkış 9 TL, 7 çıkış 35 TL, 30 çıkış 130 TL, 50 çıkış 150 TL, sezonluk kart 400 TL.

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