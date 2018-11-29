2018-2019 sezonu Türkiyenin kayak merkezlerinde teleferik bilet ücretleri ne kadar?

2018-2019 kayak sezonu hızla yaklaşırken Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinde teleferik (skipass) bilet ücretleri de belli olmaya başladı. Kış yaklaşırken 'Kayak için nereye gitmeliyim?' diye düşünenler için hazırladığımız listede en iyi kayak merkezlerinin ücretlerini derledik...

Uludağ, Kartalkaya ve Kartepe'nin zirvede olduğu listede Kars'taki Sarıkamış Cıbıltepe en uygun yer olarak dikkat çekti.