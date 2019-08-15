Kanser için ev yoğurdu tüketin! Uzmanlardan dikkat çeken açıklama
Kanserle mücadele etmenin yolunun hastalığın teşhisinin konmasından önce başladığını ifade eden kanser uzmanları, tüketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Her an kanser olacakmış gibi vücudun korunması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ev yoğurdunun faydalarından bahsetti. İşte uzmanlardan gelen kanserden korunmak için ev yoğurdu tüketimi önerisi...
Kanser uzmanları hastalıkla mücadeyi anlatırken, normal yoğurt ve ev yoğurdu arasındaki farka değindi. ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.
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Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren uzmanlar, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.
6 AY İÇİNDE AZALDIĞI VEYA TAMAMEN ORTADAN KALKTIĞI GÖZLENDİ"
Kanser uzmanları, hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Araştırmalarda, hassas bağırsak semptomu hastalığı olanlarda kalın bağırsak hareketlerinde anormallik ve bağırsak duvarındaki kaslarla sinirler arasındaki iletimde bozukluk nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu sorun nedeniyle bağırsak dışkıyı atabilmek için birbiriyle uyumsuz hareketler yapmakta ve kişide karın ağrısı, şişkinlik ve dışkı kıvamı ve miktarı ile ilgili sorunlar meydana gelmektedir."