16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?
On binlerce BİM müşterisi tarafından büyük bir merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu BİM'in resmi sitesinde yayınlandı. Haftanın fırsatlı ürünleri arasında hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Katalogda özellikle bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda ev ürünleri de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte merakla beklenen 16 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin listesi...
15.08.2019 21:11
- Son Güncelleme: 15.08.2019 21:19
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