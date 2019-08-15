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16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?

On binlerce BİM müşterisi tarafından büyük bir merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu BİM'in resmi sitesinde yayınlandı. Haftanın fırsatlı ürünleri arasında hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Katalogda özellikle bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Aynı zamanda ev ürünleri de dikkat çeken diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli satılacak? İşte merakla beklenen 16 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu ve ürünlerin listesi...

15.08.2019 21:11 - Son Güncelleme: 15.08.2019 21:19
16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?

Bu hafta cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin bulunduğu pek çok BİM müşterisi tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta cuma günü satışa çıkacak olan ürünler belli oldu.

16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?

BİM'in resmi sitesinde kataloğ yayınlandı. Perşembe günü satışa çıkacak olan ürünler arasında özellikle teknolojik ürünler dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, BİM 16 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler bulunuyor? İşte ürünlerin listesi...

16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?
16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?
16 Ağustos BİM aktüel kataloğu sürprizlerle dolu dolu geliyor! BİM'de cuma indirimleri neler?
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