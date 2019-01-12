Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

İNATÇI YÜKSEK ATEŞ

Herhangi bir soğuk alınlığı ya da gribal enfeksiyon gibi durumlar dışında bir anda ortaya çıkan ve tüm müdahalelere rağmen geçmeyen inatçı ateş, lösemi, hodgkin ve hodgkin olmayan lenfomanın önemli belirtileri arasında sayılabilir.