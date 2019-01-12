Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

Kanser hastalığı, erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor. Ancak birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, birbirinden farklı birçok belirti ile kendini gösterebildiği için başka hastalıklar ile karıştırılabiliyor. Bu durum kanserin erken tanı şansını azaltarak, hastalığın tedavisini zorlaştırabiliyor. Peki kanserin belirtileri nelerdir? İşte kanserin en önemli 10 belirtisi...

12 Ocak 2019 Cumartesi, 19:03:42 Güncelleme: 19:20:08
Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

ANİDEN BAŞLAYAN İŞTAHSIZLIK VE NEDENSİZ KİLO KAYBI

Aniden başlayan iştahsızlık veya özellikle son 6 ay içinde vücut ağırlığının %10'undan fazlasının nedensiz olarak kaybedilmesi, kanserin en yaygın belirtilerinden biridir.

Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

Ani kilo kaybı özellikle; pankreas, mide, gırtlak, akciğer veya ilerlemiş diğer tüm kanserlerde görülebilir.

Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

İştahsızlık ve kilo kaybı, guatr ve diyabet gibi hastalıkların da belirtisi olabilir.

Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

İNATÇI YÜKSEK ATEŞ

Herhangi bir soğuk alınlığı ya da gribal enfeksiyon gibi durumlar dışında bir anda ortaya çıkan ve tüm müdahalelere rağmen geçmeyen inatçı ateş, lösemi, hodgkin ve hodgkin olmayan lenfomanın önemli belirtileri arasında sayılabilir.

Kanser erken evrede tespit edildiğinde tedavi edilebiliyor! İşte kanserin en önemli 10 belirtisi

ARTAN YORGUNLUK

Öncesine göre giderek artan dinlenme ihtiyacı ve hareket halindeyken çabuk yorulma, zorlanma gibi durumlar özellikle kansızlığa neden olan lösemi başta olmak üzere bazı kanser türlerinin belirtisi olabilir.

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