Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Yıldız, safkan kangalların çocuklarla dost olduğunu belirtip, "Kangal köpeği sosyal sorumluluk projelerinde her zaman olan bir ırktır. Çocuklarla koordineli, kolektif bir sevgi bağına sahiptir. Kangalların çocuklarla ortak bir dili vardır. Çocuk yetiştirmede, ortak yaşantıda, bağ kurmakta çok önemli bir tezdir" dedi.