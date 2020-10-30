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Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni safkan Kangalların insanlara zarar vermediğini ispatlamak için, yetiştirdiği en savaşçı iki Kangalla çocukları buluşturdu.

30.10.2020 13:15 - Son Güncelleme: 30.10.2020 13:15
Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni safkan Kangalların insanlara zarar vermediğini ispatlamak için, yetiştirdiği en savaşçı iki kangalla çocukları buluşturdu.

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Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Kocaeli'de uğradığı köpek saldırısı sonucu 8 yaşındaki Batuhan'ın ağır yaralanması, "Kangallar insana saldırır mı" sorusunu akıllara getirdi. Safkan kangalların insanlara saldırmadığı bilinirken, Batuhan'a saldıran köpeğin kangal olduğunun iddia edilmesi Sivas'taki kangal yetiştiricilerini üzdü.

Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Sivas'ta Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, kangalların insanlara saldırmayacağını kanıtlamak için en savaşçı iki köpeği ile çocukları buluşturdu.

Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Sivas'ta Kongre Müzesi önünde kangalları gören çocuklar onları sevip okşadı. Doğada Kurtların korkulu rüyası ve en acımasız düşmanları olan kangalların çocuklara karşı ne kadar merhametli oldukları gözler önüne serildi.

Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu

Yıldız, safkan kangalların çocuklarla dost olduğunu belirtip, "Kangal köpeği sosyal sorumluluk projelerinde her zaman olan bir ırktır. Çocuklarla koordineli, kolektif bir sevgi bağına sahiptir. Kangalların çocuklarla ortak bir dili vardır. Çocuk yetiştirmede, ortak yaşantıda, bağ kurmakta çok önemli bir tezdir" dedi.

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