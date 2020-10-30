Kangal köpeklerinin çocuklara zarar vermediğini göstermek için en savaşçı iki kangalı çocuklarla buluşturdu
Uzman Kangal yetiştiricisi ve eğitmeni safkan Kangalların insanlara zarar vermediğini ispatlamak için, yetiştirdiği en savaşçı iki Kangalla çocukları buluşturdu.
30.10.2020 13:15
- Son Güncelleme: 30.10.2020 13:15
Yıldız, safkan kangalların çocuklarla dost olduğunu belirtip, "Kangal köpeği sosyal sorumluluk projelerinde her zaman olan bir ırktır. Çocuklarla koordineli, kolektif bir sevgi bağına sahiptir. Kangalların çocuklarla ortak bir dili vardır. Çocuk yetiştirmede, ortak yaşantıda, bağ kurmakta çok önemli bir tezdir" dedi.
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