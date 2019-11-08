Cuma mesajları: 8 Kasım'a özel hadisli dualı cuma mesajları burada! 2019 Resimli cuma mesajları! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek cuma gününde, İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Cuma tebrikleri için en çok tercih edilen araçlardan biri de resimli cuma mesajları oluyor. Sosyal medya ya da WhatsApp üzerinden cuma tebriği yapmak isteyenler için en yeni mesajları sayfamızda derledik. İşte 8 Kasım'a özel hadisli, dualı, resimli ve en yeni cuma mesajları...
En yeni cuma mesajları burada... İslam alemi hem cuma gününü hem de Mevlid Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma mesajları ile birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyenler için en yeni içerikleri sayfamızda derledik. İşte eşinize, dostunuza, sevdiklerinize gönderebileceğiniz hadisli, dualı ve en yeni resimli cuma mesajları...
AYETLERLE CUMA MESAJLARI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)
Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)
2019 CUMA MESAJLARI
- Ey büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar...
- Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Cumamız mübarek olsun!