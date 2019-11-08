Cuma mesajları: 8 Kasım'a özel hadisli dualı cuma mesajları burada! 2019 Resimli cuma mesajları! Hayırlı Cumalar

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)