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Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi yakınlarında bulunan kayalıklarda erkek cesedi bulundu. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan ceset savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan yapılan çalışmalar neticesinde şahsın 41 yaşındaki Cumali Korkmaz olduğu tespit edildi.

08.02.2022 00:59 - Son Güncelleme: 08.02.2022 01:00
Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi yakınlarında bulunan kayalıklarda meydana geldi.

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Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gördü.

Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

AFAD VE UMKE EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ
112 Komuta Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın 41 yaşındaki Cumali Korkmaz olduğu tespit edildi.

Kan donduran olayın adresi Osmaniye! Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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