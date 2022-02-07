Cani adam birlikte yaşadığı kadını 104 bıçak darbesiyle yaralamıştı! Sır perdesini 9 yaşındaki çocuk aralayacak
İzmir geçtiğimiz yaz aylarında görenleri şoke eden bir yaralama olayı yaşanmıştı. Feyzo Duran ile birlikte yaşadığı Aysel Perkgün arasında çıkan tartışma büyüyünce Duran, Perkgün'ü 104 bıçak darbesiyle yaralamıştı. Korkunç olaydaki sır perdesini 9 yaşındaki çocuk aralayacak.
07.02.2022 21:48
- Son Güncelleme: 07.02.2022 21:49
İzmir'de 30 Ağustos 2021'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran (28) ile nikahsız yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip bıçak darbeleriyle yaraladı.
TUTUKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.