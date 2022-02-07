Cani adam birlikte yaşadığı kadını 104 bıçak darbesiyle yaralamıştı! Sır perdesini 9 yaşındaki çocuk aralayacak

CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Duran için 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.