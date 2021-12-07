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Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Kan donduran olay Eskişehir'de yaşandı. Eskişehir şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan, yeni doğmuş kız bebeğin, başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet soruşturması başlatılırken, bebek de jandarma ekipleri eşliğinde, şehir mezarlığının kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

07.12.2021 13:28 - Son Güncelleme: 07.12.2021 13:40
Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Odunpazarı ilçesinin Sarısungur Mahallesi'nde, şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım akşamı, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebeği ölü buldu.

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Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde, göbek bağı kesilmiş ve üzerine örtü örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonrası otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Yapılan araştırmada, olay yerine saat 20.00'den itibaren kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.

Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca detaylı inceleme yapılırken, ilk belirlemelere göre, bebeğin doğduktan kısa zaman sonra başına vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Ayrıca ölüm nedeninin, kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğu tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan detaylı rapor beklendiği belirtilirken, canlı doğup öldürülmesi nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kız bebekle ilgili 'cinayet' soruşturması başlatıldı.

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