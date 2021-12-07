Kan donduran olay! Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebek başına vurularak öldürülmüş

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde, göbek bağı kesilmiş ve üzerine örtü örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonrası otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.