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Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı. Gerçekler Esra Erol'da programında ortaya çıktı 65 yaşındaki Nail Kurt isimli şahıs, Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşında ki %50 engelli olan kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızının kısıtlanması talebinde bulunan baba Nail Kurt kızı Ceylan'ın vasisi olmuştu. Programa başvuran baba ile ilgili olarak canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi. Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı...

23.09.2019 23:12 - Son Güncelleme: 23.09.2019 23:12
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol'un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti.

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan'ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt'un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı

65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt'a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.

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