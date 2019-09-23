Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı
Esra Erol bir genç kızın daha hayatını kurtardı. Gerçekler Esra Erol'da programında ortaya çıktı 65 yaşındaki Nail Kurt isimli şahıs, Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşında ki %50 engelli olan kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızının kısıtlanması talebinde bulunan baba Nail Kurt kızı Ceylan'ın vasisi olmuştu. Programa başvuran baba ile ilgili olarak canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi. Esra Erol canlı yayınında gözaltına alındı! Kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıktı...
23.09.2019 23:12
- Son Güncelleme: 23.09.2019 23:12
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