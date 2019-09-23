NASA bu görüntüleri ilk kez yayınladı! 'Mars' ile ilgili görüntüler kan dondurdu... İşte kimsenin bilmediği o gerçek
NASA kan donduran görüntüleri ilk kez yayınladı... NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğrafla Güneş'in en lekesiz fotoğrafı ortaya çıktı. Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren NASA, Güneş'ten yeni fotoğraf yayınladı. Güneş ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan lekesiz fotoğraf herkesi şoke etti. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü hayrete düşürdü. İşte kanınızı donduracak o görüntüler...
Dünya'dan yaklaşık 6 kat büyük gezegenin yıldızının, "Goldilocks" olarak adlandırılan yaşanabilir kuşağında yörünge dönüşü yaptığı belirtildi. GJ 357 d'nin yıldızına olan mesafesinin, atmosfer basıncının uygun olması halinde gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunmasına olanak tanıyabileceği de kaydedildi.
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız yedi yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.