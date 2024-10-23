Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor

Modern yaşamın getirdiği hızlı tüketim alışkanlıkları kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Fast food ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, özellikle doymuş ve trans yağ oranı yüksek besinler, arterlerde plak birikimine yol açarak ateroskleroz (damar sertliği) riskini artırıyor.

Plak birikimi, arterlerin daralmasına neden olarak kalbe yeterli kan akışını engelleyebilir ve bu da kalp krizi olasılığını ciddi biçimde yükseltir. Genç yaşlarda bu tür beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yıllarda kalp hastalıklarına davetiye çıkarır.

HERKESİN SOFRASINDA VAR

Yüksek tuz alımı hipertansiyon riskini artırabilir ve bu da kalp krizi riskini artırır. Beslenme düzenindeki düşük lif alımı da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Uzmanlara göre içeriğinde lipoprotein olarak bilinen LDL oranının çok yüksek olduğu gıdalar, kalp krizi riskini 3 kat artırıyor.