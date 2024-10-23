SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor

Kalp krizi, dünyada ve Türkiye'de en sık rastlanan ölüm nedenleri arasında yer alırken, son yıllarda genç yaş gruplarında da görülme oranı artış gösteriyor. Uzmanlar kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerin bu tehlikeli tablonun arkasında yattığını vurguluyor. Peki, kalp krizi riskini artıran nedenler neler? Genç yaşlarda kalp krizi olasılığını azaltmak için hangi önlemler alınmalı? İşte kalp sağlığını koruma rehberi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:56 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:15
Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor

Modern yaşamın getirdiği hızlı tüketim alışkanlıkları kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Fast food ve işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi, özellikle doymuş ve trans yağ oranı yüksek besinler, arterlerde plak birikimine yol açarak ateroskleroz (damar sertliği) riskini artırıyor.

Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor

Plak birikimi, arterlerin daralmasına neden olarak kalbe yeterli kan akışını engelleyebilir ve bu da kalp krizi olasılığını ciddi biçimde yükseltir. Genç yaşlarda bu tür beslenme alışkanlıkları, ilerleyen yıllarda kalp hastalıklarına davetiye çıkarır.

Kalp krizine sebep oluyormuş: Herkesin sofrasında var! Risk 3 kat birden artıyor

HERKESİN SOFRASINDA VAR

Yüksek tuz alımı hipertansiyon riskini artırabilir ve bu da kalp krizi riskini artırır. Beslenme düzenindeki düşük lif alımı da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Uzmanlara göre içeriğinde lipoprotein olarak bilinen LDL oranının çok yüksek olduğu gıdalar, kalp krizi riskini 3 kat artırıyor.

SON DAKİKA