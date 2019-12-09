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Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeydi. 90 ülkeden güzelin katıldığı yarışmanın üçüncüsü Meksika'dan Sofía Aragón, ikincisi Porto Riko'dan Madison Anderson oldu. Kainatın En Güzel Kadını ise Güney Afrika güzeli Zozibini Tunzi oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Bilgi Nur Aydoğmuş sıralama elde edemedi.

09.12.2019 10:17 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26
Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Atalanta'daki Tyler Perry Stüdyoları'nda gerçekleşen 68. Miss Universe yarışmasında; Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Tayland Paweensuda Drouin, Miss Endonezya Frederika Cull, Miss Fransa Maëva Coucke, Miss İzlanda Birta Abiba, Miss Peru Kelin Rivera, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Porta Riko Madison Anderson, Miss Kolombila Gabriela Tafur Nader and Miss ABD Cheslie Kryst son 10 isim arasına kaldı.

Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Son 5 finalist ise Miss ABD Cheslie Kryst, Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Peru Kelin Rivera ve Miss Porto Riko Madison Anderson oldu.

Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi.

Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Türkiye'yi temsil eden Bilgi Nur Aydoğmuş ise derece elde edemedi.

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