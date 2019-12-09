Kainatın en güzel kadını belli oldu! Miss Universe 2019 Güney Afrika'dan...

Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeydi. 90 ülkeden güzelin katıldığı yarışmanın üçüncüsü Meksika'dan Sofía Aragón, ikincisi Porto Riko'dan Madison Anderson oldu. Kainatın En Güzel Kadını ise Güney Afrika güzeli Zozibini Tunzi oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Bilgi Nur Aydoğmuş sıralama elde edemedi.

09.12.2019 10:17 - Son Güncelleme: 09.12.2019 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





