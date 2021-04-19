Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı
Koronavirüs denetimleri tüm yurtta sürerken İstanbul'dan pes dedirten bir haber geldi. Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı. 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.
19.04.2021 09:09
- Son Güncelleme: 19.04.2021 09:10