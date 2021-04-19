RAMAZAN İMSAKİYE
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Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Koronavirüs denetimleri tüm yurtta sürerken İstanbul'dan pes dedirten bir haber geldi. Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı. 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

19.04.2021 09:09 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:10
Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

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Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi.

Kahvehane tuvaletinde yakalanan okeyci tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne taktı

Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.