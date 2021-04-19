Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

Ancak taraflar arasında bir süre önce anlaşmazlık gösterdi. Atabey ve ortakları, kiraların zamanında ödenmediğini iddia ederek, mekânın boşaltılmasını istedi. Mareks'in sahipleri ise "Kiramızı düzenli ödüyoruz. Bu dekontlarla da sabit. 2 milyon dolar yatırım yaptık. Yaptığımız yatırım iade edilirse mekânı hemen boşaltırız" dedi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca, taraflar karşılıklı bir dizi dava açtı.