RAMAZAN İMSAKİYE
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Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

İstanbul Ortaköy'de geçen hafta yaşanan Glock marka silahın da kullanıldığı çatışma ile ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı. Savcılık dosyasına göre 11 kişi ise firari konumda. Firari şüpheliler arasında, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Berent Akdemir ile ünlü işletmeci Tarkan Ahmet Atabey de yer aldı. İşte sosyetenin yakından takip ettiği son dakika haberinin detayları.

19.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:12
Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

Gün ortası yaşanan çatışma geçen 7 Nisan'da yaşandı. 'Hayalet tabanca' olarak da anılan Glock marka silahın da kullanıldığı olay, S Lounge adındaki eğlence mekânın tahliyesi ile ilgili yaşandı.

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Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

Ulaşılan savcılık dosyasına göre mekânın işletmeciliğini Gezi eylemleri sürecinde adı gündeme gelen Sabri Çelebi ve kardeşlerine ait Mareks AŞ yapmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre Boğaza nazır değerli mülk iş insanı Berent Akdemir ile annesi F. Akdemir'i aitti. Mülkü, Çelebi kardeşlere alt kiralama yolu ile kiralayan ise, ortak şirketleri bulunan Ahmet Atabey, Volkan Daş ile Mustafa Remzi Bucak oldu.

Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

Ancak taraflar arasında bir süre önce anlaşmazlık gösterdi. Atabey ve ortakları, kiraların zamanında ödenmediğini iddia ederek, mekânın boşaltılmasını istedi. Mareks'in sahipleri ise "Kiramızı düzenli ödüyoruz. Bu dekontlarla da sabit. 2 milyon dolar yatırım yaptık. Yaptığımız yatırım iade edilirse mekânı hemen boşaltırız" dedi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca, taraflar karşılıklı bir dizi dava açtı.

Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

SİLAHLAR ATEŞLENDİ
7 Nisan günü ise, alınan tahliye kararı gereği icra memurları eli ile mekânın anahtarları değiştirildi. Görevlilerin binanın önünden ayrılmasından dakikalar sonra ortalık bir anda karıştı. İddiaya göre, Ahmet Atabey'in yönlendirmesi ile mekânın önüne 20-25 kişi geldi.

Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var

Atabey'in "Buralar artık bizim" diyerek Çelebi kardeşler ve çalışanlarına küfretmesi sonrası silahlar konuştu. En az 4-5 farklı kişinin silah kullandığı olayda Mareks'in ortağı Mehmet Emin Çelebi (25) ile çalışanlar Hekim Yalçınkaya (40), Mikail Alpaydın (18) ve Emre Avşar (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan iki kişi kısa süre sonra taburcu olurken Çelebi ve Yalçınkaya yoğun bakıma alındı.