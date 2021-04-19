Ortaköy’de yaşanan Glock'lu çatışma sosyeteye uzandı! Firariler arasında Berent Akdemir ve Tarkan Ahmet Atabey var
İstanbul Ortaköy'de geçen hafta yaşanan Glock marka silahın da kullanıldığı çatışma ile ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı olayda 3 kişi tutuklandı. Savcılık dosyasına göre 11 kişi ise firari konumda. Firari şüpheliler arasında, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Berent Akdemir ile ünlü işletmeci Tarkan Ahmet Atabey de yer aldı. İşte sosyetenin yakından takip ettiği son dakika haberinin detayları.
Ulaşılan savcılık dosyasına göre mekânın işletmeciliğini Gezi eylemleri sürecinde adı gündeme gelen Sabri Çelebi ve kardeşlerine ait Mareks AŞ yapmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre Boğaza nazır değerli mülk iş insanı Berent Akdemir ile annesi F. Akdemir'i aitti. Mülkü, Çelebi kardeşlere alt kiralama yolu ile kiralayan ise, ortak şirketleri bulunan Ahmet Atabey, Volkan Daş ile Mustafa Remzi Bucak oldu.
Ancak taraflar arasında bir süre önce anlaşmazlık gösterdi. Atabey ve ortakları, kiraların zamanında ödenmediğini iddia ederek, mekânın boşaltılmasını istedi. Mareks'in sahipleri ise "Kiramızı düzenli ödüyoruz. Bu dekontlarla da sabit. 2 milyon dolar yatırım yaptık. Yaptığımız yatırım iade edilirse mekânı hemen boşaltırız" dedi. Yürütülen görüşmelerden de sonuç çıkmayınca, taraflar karşılıklı bir dizi dava açtı.
Atabey'in "Buralar artık bizim" diyerek Çelebi kardeşler ve çalışanlarına küfretmesi sonrası silahlar konuştu. En az 4-5 farklı kişinin silah kullandığı olayda Mareks'in ortağı Mehmet Emin Çelebi (25) ile çalışanlar Hekim Yalçınkaya (40), Mikail Alpaydın (18) ve Emre Avşar (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan iki kişi kısa süre sonra taburcu olurken Çelebi ve Yalçınkaya yoğun bakıma alındı.