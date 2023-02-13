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Kahramanmaraş'taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

Son dakika haberi | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremde Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, afette hasar gördü. Hasar gören cami havadan görüntülendi.

13.02.2023 16:20 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:29
Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, depremde hasar gördü. Hasar gören tarihi cami, dron ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle, kentte bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami de etkilendi.

Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

Ulu Cami'nin minaresi kısmen yıkıldı. Minareden düşen parçalar tavana da zarar verdi.

Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

Caminin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar ise namazlarını avluda kılmaya başladı. Hasar gören cami, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

"GÖZLERİM DOLUYOR"
Ulu Cami'de namaz kılan 70 yaşındaki Hasan Ayva, "Burada hep namaz kılardım. Bu şekilde görünce çok etkilendim. Kahramanmaraş'ın en eski camisi.

Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi

600-650 senelik cami. Bugüne kadar yıkılmamış. Çok içleniyorum. Gözlerim doluyor" dedi.

Kahramanmaraş’taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi
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