Kahramanmaraş'taki 527 yıllık tarihi Ulu Cami depremde hasar gördü! Havadan görüntülendi
Son dakika haberi | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen çifte depremde Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, afette hasar gördü. Hasar gören cami havadan görüntülendi.
13.02.2023 16:20 - Son Güncelleme: 13.02.2023 16:29
Kahramanmaraş'ta bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, depremde hasar gördü. Hasar gören tarihi cami, dron ile görüntülendi.
"GÖZLERİM DOLUYOR"
Ulu Cami'de namaz kılan 70 yaşındaki Hasan Ayva, "Burada hep namaz kılardım. Bu şekilde görünce çok etkilendim. Kahramanmaraş'ın en eski camisi.