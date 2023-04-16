Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, nereden anlarız? Kadir Gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin tarihi yaklaşırken bu mübarek gecede neler yapılması gerektiği merak konusu oldu. Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece dualar ve ibadetlerle geçirilecek. Peki Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, nereden anlarız? Kadir Gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? İşte yanıtları...
Kur'an-ı Kerimde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Af ve mağfiret gecesi olan Kadir Gecesi'nde neler yapılması gerektiği araştırılıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir. Peki Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, nereden anlarız? Kadir Gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu geceyi nasıl geçirmeliyiz?
KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR, NEREDEN ANLARIZ?
Kadir Gecesini Ramazanın son on gününde arayın" hadisi şerifinin işaret ettiği gibi, Ramazan ayının son 10 gününde aramak gerekir. Ramazan ayının da özellikle tek günlerinde olduğu söylenmektedir. Ve resmi olarak kutlanan Ramazan'ın 27. Gecesinde olması muhtemeldir. Bu hesaba göre Ramazan ayının özellikle 21.,23., 25., 27. ve 29. geceleri Kadir gecesi olabilir.
Kadir Gecesi'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre Kadir Gecesi'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)
-ALAMETLER-
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar;
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur.
Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.
Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
Kadir Gecesi'ne dair bazı alametler zikredilmiştir. Bu bağlamdaki rivayetlerin birinde, "Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXVII, 425.) buyurulmuştur. Bununla birlikte tabiatta, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu ispat eden kesin ve somut bir işaretten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tabiat olaylarının bölgelere göre değişiklik arz edeceği malumdur.