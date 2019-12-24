Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi.

Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.