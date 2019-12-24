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Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Ümraniye'de sokak ortasında yanındaki kadını tokatlayan kişiye, yoldan geçen başka bir kişi müdahale etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaş, kadını döven kişiyi yumruklayarak etkisiz hale getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

24.12.2019 12:52 - Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02
Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Ümraniye'de yanındaki kadının saçını çekip tokat atan kişiye, yoldan geçen bir kişi müdahale etti. Geçtiğimiz ay Ümraniye'de meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı.

Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Edinilen bilgiye göre, çarşıda alışveriş yapmaya çıkan çift tartışarak ilerledi. Telefonla konuşmaya başlayan kişi, önünde yürüyen kadının saçını çekerek durdurmaya çalıştı.

Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi.

Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Olayı gören esnaf, "Adam kadının saçını tutarak çekti. Ondan sonra iki tane tokat attı. Yumruk vurdu. Ardından vatandaşın biri adama yumrukla müdahale etti. Sonra kadının döven kişi tehdit ederek gitti" dedi.

Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı

Olayla ilgili kadının şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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