Kadını döven kişiye sokak ortasında meydan dayağı
Ümraniye'de sokak ortasında yanındaki kadını tokatlayan kişiye, yoldan geçen başka bir kişi müdahale etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaş, kadını döven kişiyi yumruklayarak etkisiz hale getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
24.12.2019 12:52
- Son Güncelleme: 24.12.2019 13:02
Bu kişi daha sonra kadına peş peşe tokat atmaya başladı. Kadının darp edildiğini gören bir vatandaş ise duruma müdahale etmek istedi.
Fakat kadını döven kişi, 'O benim karım' dedi. Bunun üzerine araya giren vatandaş, kadını döven kişiyi yumrukladı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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