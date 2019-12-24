Aralık ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı
2020 LGS sınav tarihi belli oldu. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde işlerini kolaylaştırmak için her ay erişime açtığı örnek soruların Aralık ayı listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Aralık ayı örnek sorular listesi, sayısal bölümde toplam 20, sözel bölümde ise toplam 25 sorudan oluşuyor. İşte 2020 LGS Aralık ayı örnek sorular ve cevap anahtarı...
Aralık ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı. LGS sınav tarihinin belli olması ile birlikte öğrenciler hazırlıklara başladı. Üçüncü liste olan Aralık ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. İşte 2020 LGS sınavı Aralık ayı örnek sorular listesi...