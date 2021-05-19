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Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası son olarak Kadıköy'de Kurbağalıdere'yi kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.

19.05.2021 17:05 - Son Güncelleme: 19.05.2021 18:15
Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı.

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Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.

Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı.

Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.

Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.