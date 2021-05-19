Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı
Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası son olarak Kadıköy'de Kurbağalıdere'yi kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.
19.05.2021 17:05
- Son Güncelleme: 19.05.2021 18:15
Kadıköy, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı.
Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı.
Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.
Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.