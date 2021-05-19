Kadıköy'deki Kurbağlıdere alarm veriyor! Deniz salyası beton gibi yüzeyi kapladı

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası son olarak Kadıköy'de Kurbağalıdere'yi kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.

19.05.2021 17:05 - Son Güncelleme: 19.05.2021 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





